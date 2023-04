Ungaria anunță că va permite tranzitul cerealelor din Ucraina

21:50

Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „frauda bancară”, eliberat după aproape jumătate de an de arest preventiv Fostul deputat PD, Vladimir Andronachi, a fost eliberat din Penitenciarul nr.13 după aproape jumătate de an de arest preventiv. Decizia a fost luată spre sfârşitul zilei de miercuri, 19 aprilie, de magistrata Tatiana Bivol de la Judecătoria Chişinău, care a dispus transferarea lui Andronachi în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Vladimir Andronachi este cercetat în do...