Cele 10 orașe cu cea mai mare creştere a numărului de milionari. Locul în care s-a dublat numărul bogaților într-un an

NEXTA Ex Prim-ministrul, Ion Chicu declară că Primarii și reprezentanții APL sunt presați de către unii reprezentanți ai organelor de forță să treacă la PAS și să candideze din partea acestui partid la alegerile locale din toamna acestui an. Atenționăm colaboratorii acestor structuri, inclusiv CNA, că PAS nu mai e pe mult timp și veți răspunde […] The post Ion Chicu: Primarii și reprezentanții APL sunt presați să treacă la PAS first appeared on NEXTA.