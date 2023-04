Cele mai populare haine și încălțăminte din lume 

01:00

Reporterii Reuters au intervievat reprezentanți ai marilor bănci americane și au constatat că gradul de îndatorare a populației țăriiprin credite este în creștere.Profitul la Bank of America Corp (BAC.N) , JPMorgan Chase & Co (JPM.N) , Wells Fargo & Co (WFC.N) și Citigroup Inc (CN) a depășit previziunile analiștilor datorită cîștigurilor neașteptate obținute din creșterea ratelor dobînzilor. Î