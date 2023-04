O investigație susține că antenele amplasate pe ambasadele Federației Ruse în Europa sunt folosite pentru spionaj

17:15

În declarația de avere și interese pentru 2022 a președintelui raionului Orhei, Dinu Țurcanu nu au intervenit schimbări majore față de 2021.Ca și un an în urmă acesta declară că a avut venit doar sub formă de salariu, de peste 181 mii lei, adică de 15 mii lei lunar.La capitolul bunuri imobile acesta declară un ...The post Fără schimbări majore în declarația de avere pentru 2022 a președintelui raionului Orhei, Dinu Țurcanu first appeared on Radio Orhei.