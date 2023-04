Mesajul emoționant al lui Kvaratskhelia, după ce Napoli a fost eliminată din Champions League

14:30

India este pe cale să devină cea mai populată națiune din lume; Va depăși China la jumătatea acestui an ONU anticipează că India este pe cale să devină cea mai populată națiune din lume, depășind China cu aproape 3 milioane de oameni, undeva la jumătatea acestui an. Fără a putea preciza o dată certă a acestui eveniment, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) arată că populația Indiei va atinge în acest an 1.428,6 milioane de oameni, iar populația planetei va depăși opt miliarde (8.04...