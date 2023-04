Cât de puternică este Rusia în ochii moldovenilor? Sondaj

17:30

Ploaia și vremea rece nu-i oprește pe locuitorii din nordul Republicii Moldova să se pregătească de Paștele Blajinilor. Piața din Bălți a fost astăzi plină de cumpărători, asta pentru că au rămas zile numărate până la pomenirea celor răposați. În acest an, prețurile pomenilor au crescut cu peste 30% spun comercianții, scrie NordNews. ,,Farfurii, cănuțe. […]