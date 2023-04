Alertă meteo: SHS a emis Cod galben de ploi puternice

12:30

Rusia are un plan de a sabota parcurile eoliene și tăia cablurile de comunicații din Marea Nordului, arată o investigație realizată și publicată simultan miercuri dimineața de societățile de radiodifuziune din mai multe țări, printre care BBC, DR (Danemarca), SVT (Suedia) și NRK (Finlanda). Potrivit surselor citate, Rusia are o flotă de nave deghizate în vase de pescuit și cercetare care operează