Ploi, vânt puternic și frig. Meteorologii au emis un nou cod galben

16:40

Delfinariul „Nemo” din Odesa s-a pomenit din nou în epicentrul unui scandal. Angajații au decis să introducă serviciul de dare în arendă a animalelor pentru clienții hotelului Nemo, situat în centrul istoric al orașului, pe celebra plajă Lanjeron. Astfel, animalele – în pod special focile, pot fi aduse chiar în camera de hotel, contra cost, […] The post (VIDEO) Animale chinuite și filmate în camere de hotel. Scandal în jurul delfinariului din Odesa appeared first on NewsMaker.