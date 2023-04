(FOTO) Un mormânt de circa 2000 de ani a fost descoperit la Căușeni

16:20

Accident în satul Costești din raionul Ialoveni. Un șofer a lovit o ciclistă, care se antrena pentru un eveniment sportiv din Republica Moldova. Polițiștii au menționat că nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. Poliția din Ialoveni a fost sesizată despre accident pe 17 […]