Compania Air Moldova a anulat patru zboruri planificate pentru data de 19 aprilie

Real Madrid și AC Milan sunt primele două semifinaliste ale Ligii Campionilor UEFA din acest an. În urma meciurilor disputate în data de 18 aprilie 2023, Real Madrid s-a impus în fața la Chelsea, iar AC Milan a egalat cu Napoli.