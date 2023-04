Dezbateri aprinse în Ucraina privind presupuse măsuri anticorupție împotriva oamenilor de afaceri reformiști

17:40

15 angajați ai ambasadei Rusiei la Oslo au fost declarați persona non grata. Anunțul a fost făcut de ministrul norvegian de externe, Anniken Huitfeldt. Potrivit acesteia, membrii misiunii diplomatice incluși pe lista neagră sunt spioni ruși, care lucrează sub acoperirea ministerului rus de Externe. „Ar trebui să părăsească Norvegia în curând", a subliniat Huitfeldt, adăugând […]