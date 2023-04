Fără petrol, gaze sau diamante, fără cooperare în domeniul nuclear – Polonia propune noi sancţiuni împotriva Rusiei

04:50

Acțiunile Alphabet au scăzut luni cu până la 4%, cu aproximativ 55 de miliarde de dolari din valoarea de piață. Totul după ce un comentariu al cotidianului The New York Times a sugerat că se intensifică concurența pe piața de căutare pe mobil. Chinezii dau o lovitură năpraznică Google. Știrea publicată de New York Times […] Articolul Chinezii dau o lovitură năpraznică Google. 55 de miliarde de dolari s-au evaporat într-o clipă apare prima dată în Bani.md.