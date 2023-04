A dispărut fără urme. Acest bărbat este căutat de rude și prieteni

13:30

FBI a arestat doi bărbați sub acuzația că au pus bazele unei secții secrete de poliție a Chinei în New York cu scopul de a depista dizidenții chinezi care trăiesc în SUA, scrie The Guardian.Stația de poliție clandestină a fost înființată în februarie 2022 într-o clădire de birouri din cartierul Chinatown și era subordonată Ministerului Securității Publice din Beijing, susține FBI, transmite Di