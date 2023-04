Garantarea unui climat de siguranță pe teritoriul R. Moldova, discutată de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu cu reprezentanții EUROPOL

14:30

Orașul Herson din sud-estul Ucrainei a fost bombardat de forțele rusești chiar în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin. În urma bombardamentelor au fost rănite cel puțin 6 persoane, scrie Digi24.ro. ️Russian forces shell Kherson, injuring at least 6 people. • Russian forces have shelled the area around the central market of Kherson, presidential office head Andriy Yermak reported on April 18. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 18, 2023 Forțele ruse au bombardat zona din...