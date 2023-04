Igor Klipii: Războiul hibrid poate fi contracarat prin voință politică, prin mesaje și politici coerente

15:00

Fix o săptămână în urmă, facebook-ul moldav a explodat din cauza unui ”scandal sexual” cu implicarea lui Marian Lupu. M-am aprins și eu atunci, am făcut share dar, după o cafea băută, am încercat să privesc lucrurile obiectiv atâta timp cât recent, am avut o astfel de situație cu acuzații aberante de ”harrasment” pe loc … Articolul Editorial // Scandalul ”sexual” de la Curtea de Conturi. De ce tace Lupu și de ce țipă Vozian? apare prima dată în Punctul pe i.