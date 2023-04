Vitamina care ne ferește de pneumonii. Este principalul combustibil al sistemului imunitar. Reduce riscul de boli cronice, scade hipertensiunea arterială și te ferește de demență

Vitamina C are multe beneficii pentru sănătate. De exemplu, ajută la întărirea sistemului nostru imunitar și poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Se găsește în multe fructe și legume. Vitamina C este o vitamină esențială, ceea ce inseamna ca organismul tau nu o poate produce. Cu toate acestea, are multe roluri și a fost legată […]

