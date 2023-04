CSM condamnă amenințările asupra sistemului judecătoresc, declarație

12:00

Curtea Constituțională precizează că prin hotărârea sa de marți nu a „repus în drepturi” și nu a „legalizat” purtarea panglicii negru-oranj și a altor simboluri reglementate de legile contestate, astfel cum se propagă în spațiul public. Curtea a decis că sancționarea utilizării acestor simboluri este constituțională. Totuși, pentru a sancționa... The post Precizările Curții Constituționale privind panglica „Sf. Gheorghe” appeared first on Portal de știri.