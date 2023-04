FOTO/VIDEO Icoane cu chipul lui Putin, împărțite de Paște soldaților care luptă în Ucraina

11:40

Președintele Vladimir Zelenski a venit cu un mesaj de felictare către ucrainenii care, pe 16 aprilie, sărbătoresc Paștele. Liderul de la Kiev a spus că războiul nu i-a putut șterge pe ucraineni, valorile, tradițiile sau sărbătorile lor. Totodată, Zelenski și-a exprimat convingerea că Ucraina va învinge și a dat asigurări că cei care au comis […] The post VIDEO „Ucraina va vedea lumina victoriei”. Mesajul emoționant a lui Vladimir Zelenski cu ocazia sărbătorii de Paște appeared first on NewsMaker.