Judecători amenințați de Ilan Șor? CSM îi îndeamnă să sesizeze Procuratura

În Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim are loc ceremonia de coborâre a Sfântului Foc. Creștinii sunt în așteptarea aprinderii Luminii Sfinte, considerată un miracol al ortodoxiei care se întâmplă în fiecare an, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare. Lumina Sfântă va fi adusă la Chișinău în seara zilei de 15 aprilie. Aproximativ la ora […]