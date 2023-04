Marea Baltică: Aeronave britanice și germane au interceptat și escortat două avioane de luptă rusești și unul de spionaj

21:00

Refugiata din Herson care și-a deschis o afacere la Cimișlia: „Astăzi înțeleg cât de fericiți am fost, am avut totul” La un an de la începutul agresiunii ruse în Ucraina, mulți refugiați au înțeles că războiul va mai dura, iar ei nu vor reveni acasă în curând. Cu greu, dar acest lucru l-a realizat recent și Tatiana Hijneac, care până la război a trăit în Herson, iar acum e în Cimișlia, unde a deschis o frizerie. Femeia povestește că acesta e modul ei de a-și continua viața, de a o construi de la...