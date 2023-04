Președintele Austriei susține că țara sa sprijină aderarea la UE a Republicii Moldova, în toate modurile posibile

17:50

Anul 2012 a fost cel mai teribil an din viața familiei Răbovilă. Atunci, practic, și-au pierdut copilul. Maxim, fiul lor, s-a înecat în piscina unei case de vacanță dintr-o suburbie a Moscovei, unde lucra tatăl său, Ianic. Copilul nu a murit, dar de mai bine de 11 ani este în stare vegetativă, țintuit la pat. Este deja adolescent, care într-un an va împlini majoratul. Este hrănit prin sondă și singurele reflexe pe care le are sunt suspinele și surâsul. Părinții lui spun că astfel își pot da seama dacă ceva îl doare sau dacă visează, relatează Sănătateinfo.md.