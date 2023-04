Biserici bombardate în două localități din Ucraina. Cele mai importante evenimente din a 417-a zi de război

08:30

În fiecare an, milioane de creștini ortodocși din toată lumea sărbătoresc Paștele. Data acestei sărbători nu este fixă, variază din an în an. Regula după care se calculează ziua exactă a fost stabilită la Sinodul Ecumenic de la Niceea în 325 e.n., Paștele ortodox fiind sărbătorit în fiecare an în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară. Сообщение Pe ce dată va fi sărbătorit Paștele în 2024? Diferența dintre cel catolic și cel ortodox va fi de o lună появились сначала на #diez.