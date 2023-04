Progres promiţător pentru diagnosticarea precoce a bolii Parkinson

15:40

VIDEO // La Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, s-a aprins și în acest an Lumina Sfântă Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paşte la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare. Atunci, deasupra Sfântului Mormânt, se spune că se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an şi care, în primele minute, nu frige. Anul acesta Lumina Sfântă s-a aprins în jurul orei 14.55. Delegația Republicii Moldov...