VIDEO „Ucraina va vedea lumina victoriei”. Mesajul emoționant a lui Vladimir Zelenski cu ocazia sărbătorii de Paște

Șapte bărbați cu vârstele cuprinse între 25 și 45 ani de ani, de naționalitate străină, sunt învinuiți de escrocherie și înșelăciune a cetățenilor. Aceștia se dădeau drept polițiști și telefonau oamenii sub pretextul că apropiații lor ar fi produs un accident rutier în urma căruia a avut de suferit o persoană și cereau pentru a nu […]