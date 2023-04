Cel puțin 11 morți în atacul de la Sloviansk. Moscova anunță progrese în apropiere de Bahmut

11:00

Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a fost evacuat, sâmbătă, de la un eveniment de campanie, după ce asupra lui s-a aruncat o fumigenă. Suspectul a fost reţinut, relatează presa internaţională, scrie Hotnews. Autorităţile au arestat un bărbat la faţa locului, a informat presa japoneză. Imaginile video de la eveniment au arătat participanţii atacând bărbatul după ce a aruncat fumigena. Japanese Prime Minister, Fumio Kishida was Evacuated during a Speech at a Fishing Pier in the Wakayama Region a...