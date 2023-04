LIVE Focul haric de la Ierusalim a ajuns la Chișinău: este împărțit credincioșilor

12:10

Ministerul Culturii consideră oportună transformarea unei porțiuni din strada 31 august 1989 în spațiu pietonal. Concluzia a fost formulată în cadrul ședinței de lucru pe marginea Raportului Agenției Naționale de Arheologie, referitor la caldarâmului istoric din piatră de granit de pe strada 31 August 1989. Totodată, Ministerul Culturii cataloghează abuzive practicile Primăriei mun. Chișinău de a demara […] The post Primăria Chișinău a comis un „abuz”? Concluzia Ministerului Culturii cu privire la caldarâmul din centrul capitalei appeared first on NewsMaker.