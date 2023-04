Voluntarii Corpului Păcii revin în Republica Moldova

11:50

Președintele Comitetului pentru Relații Externe al Dumei de Stat a Rusiei Leonid Sluțki a declarat că este sigur de alegerea poporului Găgăuziei la alegerile din 30 aprilie. Totodată, oficialul rus a numit-o pe Evghenia Guțul „viitorul bașcan" și a spus că „cu plăcere" va susține programul ei de activitate. Partidul „ȘOR" a publicat o înregistrare