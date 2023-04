Ion Costaș, despre trădările lui Mircea Snegur, tentativele de asasinare și de ce Chișinăul continuă să susțină separatismul

Într-un interviu pentru Zona de Securitate, generalul Ion Costaș susține că atât timp cât pe teritoriul tău inamicul activează cu artilerie grea, cu helicoptere, cu tancuri, o armată specializată, o armată bine pregătită împotriva populației civile asta nu e un conflict, asta e un război. De asemenea, fostul ministru al Apărării consideră că teritoriul regiunii […] The post Ion Costaș, despre trădările lui Mircea Snegur, tentativele de asasinare și de ce Chișinăul continuă să susțină separatismul appeared first on Zona de Securitate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zona de securitate