Decorațiunile de Paște din Chișinău. Am selectat un șir de fotografii care ilustrează ornamentelor din capitală

16:45

Salut, sunt Alina și îmi îndeplinesc visul. Acesta a început încă de când eram corespondentă din liceu la #diez. Între timp, am crescut, am trecut printr-o experiență universitară „nu ca la toți” și am înțeles că nu mai pot să amân atâta materializarea visului meu, că timpul perfect nu există, că timpul perfect e aici și acum. Сообщение (podcast) Mi-am luat inima în dinți și am lansat un podcast despre studenție peste hotare așa cum este ea, cu bune și cu rele появились сначала на #diez.