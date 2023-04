Controlul vamal comun la Leuşeni-Albiţa, este operațional – Ministrul Ana Revenco a inspectat punctul de trececere

22:20

Mercedes-Benz nu mai există oficial în ţara noastră, adică nu mai avem un dealer oficial al mărcii premium germane. Potrivit portalului Autoblog.md informația se confirmă din partea sediului central al companiei Mercedes-Benz din Germania. „At this moment, Grand Premium SRL is no longer our distributor in the Republic of Moldova. We are currently examining how ... Mercedes-Benz pleacă din Moldova – Dealerul oficial al mărcii germane din țara noastră suspectat de reexport în Rusia The post Mercedes-Benz pleacă din Moldova – Dealerul oficial al mărcii germane din țara noastră suspectat de reexport în Rusia appeared first on Politik.