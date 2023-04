VIDEO Împușcături în capitala Sudanului. O grupare paramilitară a preluat controlul asupra aeroportului

11:40

Poliția Republicii Moldova anunță că fondatorul „Bismobil Kitchen" Mihail Șaran a fost reținut, în dimineața zilei de 14 aprilie, de angajații Inspectoratului Național de Investigații al IGP. În tot acest timp, Șaran a fost ajutat de un prieten (pentru ca să nu fie găsit de oamenii legii), care actualmente-și ispășește pedeapsa cu suspendarea executării ei […]