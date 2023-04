LIVE Creștinii, în așteptarea Luminii Sfinte la Ierusalim

10:10

Decizia Curții de Apel Chișinău, prin care liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, a fost condamnat definitiv la 15 ani de detenție, în dosarul „Frauda bancară”, va fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Anunțul a fost făcut de către avocații lui Ilan Șor, care accentuează că magistrații Curții au emis hotărârea sub […] The post Știu deja că vor pierde la Curtea Supremă? Avocații anunță că vor merge și la CtEDO, după condamnarea lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare appeared first on NewsMaker.