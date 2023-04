Pastorală la Praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos

22:50

Președinta Maia Sandu convoacă Adunarea Națională „Moldova Europeană". Evenimentul va avea loc la data de 21 mai și are menirea de a consolida decizia Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană, notează IPN. Potrivit președintei Republicii Moldova, Adunarea Națională „Moldova Europeană" va fi un eveniment similar Marii Adunări Naționale,...