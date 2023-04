Autoritățile de la Chișinău vor cere extrădarea lui Șor – Ministerul Justiției va transmite noile date către partea israeliană – Ce spune ministrul Mihailov-Moraru

13:30

Vineri a avut loc tragerea la sorți a tabloului principal de la Monte Carlo, iar duminică, pe 9 aprilie, vor începe meciurile. Novak Djokovic e principalul favorit la primul turneu pe zgură de Masters 1000. Sârbul are un prim tur liber, urmând ca mai apoi să-l întâlnească pe învingătorul meciului dintre Brandon Nakashima și Mackenzie ... S-a tras la sorți tabloul principal la Mastersul de la Monte Carlo – Djokovic, principalul favorit, e pe aceeași parte cu Medvedev, Rune, Sinner și Zverev.