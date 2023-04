Tauber și-a luat avocatul și a mers să discute cu procurorii despre cele „3000 de sicrie și atragerea Moldovei în conflict miliar”

18:50

Compania media americană Warner Bros Discovery a anunțat un al doilea prequel derivat din celebra saga „Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor). Serialul va fi bazat pe romanele lui George R.R. Martin despre cavalerul Duncan cel Înalt și scutierul său Aegon Targaryen. Va fi lansat pe serviciul de streaming HBO Max, scrie Meduza. Serialul se va […]