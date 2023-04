Cereau până la €20 000 pentru ca rudele lor, care ar fi produs un accident, să nu fie închise. O nouă schemă infracțională, destructurată

14:10

Direcția Învățământ Soroca are o nouă conducătoare. Este vorba de Aliona Rîșchitor, specialist principal în secția management economico-financiar și patrimoniu a direcției. De menționat că Aliona Rîșchitor este a treia persoană care deține conducerea instituției în ultima săptămână. Pe 10 aprilie, la cârma Direcției Învățământ Soroca era încă Natalia Bucicovscaia, care după ședința extraordinară a […] The post Trei șefe în trei zile la Direcția Învățământ Soroca. Una cere despăgubiri de 1,6 mln după ce a fost demisă appeared first on NewsMaker.