Top alimente care țin colesterolul sub control

16:40

Peștele gras, nucile, citricele, legumele cu frunze verzi și multe alte alimente conțin nutrienți care pot fi benefice pentru sănătatea ochilor. Studiul AREDS (Age-Related Eye Disease Study), publicat în 2001, a constatat că anumiți nutrienți - zinc, cupru, vitamina C, vitamina E și betacaroten - pot reduce riscul de declin al sănătății ochilor legat de vârstă cu 25%. Acest studiu a fost actualizat în 2013 pentru a testa diferite versiuni ale formulei originale. Variantele au inclus acizi grași omega-3, zeaxantină, luteină și betacaroten. Studiul a constatat că anumite combinații pot funcționa mai bine decât altele. Cele mai bune10 alimente pentru sănătatea ochilor Organizații precum Asociația Americană de Optometrie (AOA) și Academia Americană de Oftalmologie (AAO) continuă să recomande nutrienți pentru sănătatea ochilor pe baza rapoartelor AREDS. Rapoartele AREDS susțin următoarele 10 alimente bogate în nutrienți: 1. Pește Mulți pești sunt surse bogate de acizi grași omega-3. Peștii grași sunt pești care au ulei în intestin și în țesuturile corporale, astfel încât consumul lor oferă niveluri mai ridicate de ulei de pește bogat în omega-3. Peștii care conțin cele mai benefice niveluri de omega-3 includ: Tonul Somonul Păstrăvul Macroul Sardinele Hamsii Heringul Unele studii au constatat că uleiul de pește poate ameliora uscăciunea ochilor, inclusiv uscăciunea ochilor cauzată de petrecerea prea mult timp la calculator. 2. Nuci și leguminoase Nucile sunt, de asemenea, bogate în acizi grași omega-3. Nucile conțin, de asemenea, un nivel ridicat de vitamina E, care poate proteja ochiul de daunele legate de vârstă. Nucile pot fi cumpărate în majoritatea magazinelor alimentare și online. Nucile și leguminoasele care sunt bune pentru sănătatea ochilor includ: Nuci Nuci de Brazilia Nuci Caju Arahide Linte 3. Semințe Ca și nucile și leguminoasele, semințele sunt bogate în omega-3 și sunt o sursă bogată de vitamina E. Semințele pot fi cumpărate în majoritatea magazinelor alimentare și online. Semințele bogate în omega-3 includ: Semințele de chia Semințe de in Semințe de cânepă 4. Citricele Citricele sunt bogate în vitamina C. La fel ca și vitamina E, vitamina C este un antioxidant recomandat de AOA pentru a combate leziunile oculare legate de vârstă. Citricele bogate în vitamina C includ: Lămâile Portocală Grapefruit 5. Legume cu frunze verzi Legumele cu frunze verzi sunt bogate atât în luteină, cât și în zeaxantină și sunt, de asemenea, o sursă bună de vitamina C, benefică pentru ochi. Printre cele mai cunoscute legume cu frunze verzi se numără: Spanacul Varza kale Varza verde 6. Morcovii Morcovii sunt bogați atât în vitamina A, cât și în betacaroten. Vitamina A joacă un rol esențial în vedere. Este o componentă a unei proteine numite rodopsină, care ajută retina să absoarbă lumina. Cercetările privind rolul betacarotenului în vedere sunt mixte, deși organismul are nevoie de acest nutrient pentru a produce vitamina A. 7. Cartofii dulci Ca și morcovii, cartofii dulci sunt bogați în betacaroten. Ei sunt, de asemenea, o sursă bună de vitamina E, un antioxidant. 8. Carne de vită Carnea de vită este bogată în zinc, care a fost asociat cu o mai bună sănătate a ochilor pe termen lung. Zincul poate ajuta la întârzierea pierderii vederii legate de vârstă și a degenerării maculare. Ochiul în sine conține niveluri ridicate de zinc, în special în retină și în țesutul vascular care înconjoară retina. Carnea, cum ar fi pieptul de pui și pulpa de porc, conține, de asemenea, zinc, dar la niveluri mai mici decât carnea de vită. 9. Ouăle Ouăle sunt o sursă excelentă de luteină și zeaxantină, care pot reduce riscul de pierdere a vederii legată de vârstă. Ouăle sunt, de asemenea, surse bune de vitaminele C și E, precum și de zinc. 10. Apă Poate că nu este o surpriză faptul că un lichid esențial pentru viață este, de asemenea, vital pentru sănătatea ochilor. Consumul de apă poate preveni deshidratarea, ceea ce poate reduce simptomele ochilor uscați. Alte sfaturi pentru sănătatea ochilor Potrivit Asociației Americane a Oftalmologilor (AAO), următoarele strategii pot ajuta la asigurarea sănătății ochilor: Purtarea ochelarilor de soare afară, deoarece expunerea excesivă la soare poate provoca cataractă Renunțarea la fumat Efectuarea unor examene oftalmologice regulate, în special dacă există un istoric familial de boli ocular Purtarea protecției pentru ochi atunci când se lucrează cu posibile substanțe iritante pentru ochi sau cu substanțe chimice periculoase Spălarea mâinilor înainte de aplicarea lentilelor de contact Purtarea lentilelor de contact numai pentru perioada recomandată de medic sau de producător Protejarea ochilor împotriva oboselii oculare legate de calculator prin privirea la fiecare 20 de minute la ceva aflat la 6 metri distanță, timp de 20 de secunde Diabetul este una dintre principalele cauze de orbire. Persoanele cu diabet trebuie să monitorizeze cu atenție nivelul de zahăr din sânge, să ia medicamentele exact așa cum le-a prescris medicul și să gestioneze consumul de carbohidrați, concentrându-se pe consumul de alimente cu indice glicemic scăzut moderat. Tratamentul precoce al problemelor de sănătate oculară poate împiedica agravarea acestora. Așadar, persoanele care observă modificări ale vederii lor ar trebui să programeze un examen oftalmologic complet la un optometrist sau oftalmolog. Semne de avertizare pentru sănătatea ochilor Posibilele simptome care indică faptul că o persoană se poate confrunta cu probleme de vedere includ: Schimbări frecvente în claritatea vizuală Vederea unor imagini distorsionate Observarea de flotoare sau sclipiri în câmpul visual Reducerea vederii periferice Cuvinte cheie: alimente pentru ochi sănătoși Sursa foto: www.viewoptometry.ca Sursa: www.medicalnewstoday.com