Gligor: Concursul organizat de PAS la funcția de director ANRE este o lovitură de imagine pentru partidul de guvernare

13:10

Fostul deputat, Alexandr Slusari consideră că partidul de guvernământ așa și nu a învățat lecțiile politice, iar luarea de poziție în cazul lui Andrei Spânu denotă că guvernarea pune presiune asupra justiției pentru a nu-l ancheta pe fostul vicepremier. Slusari se arată nedumerit de ce toate aceste reglări între Spînu și justiție au loc în ... Partidul de guvernământ criticat pentru că pune presiune pe justiție pentru a nu-l ancheta pe Andrei Spînu. The post Partidul de guvernământ criticat pentru că pune presiune pe justiție pentru a nu-l ancheta pe Andrei Spînu. appeared first on Politik.