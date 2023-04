Cum avansează dosarul Platon? Dragalin: „Nu vrea să se ducă la autoritățile din Marea Britanie ca să-i fie înaintată învinuirea”

11:00

Interpretul rus Stas Mihailov a publicat o înregistrare video în care îndeamnă locuitorii Găgăuziei, care pe 30 aprilie își aleg bașcanul, să voteze candidatul Partidului „ȘOR" Evghenia Guțul. Artistul a declarat că Găgăuzia poate deveni un loc de vis, la fel ca orașul Orhei, datorită Evgheniei Guțul. „Prieteni, vă salut. Am aflat o noutate bună: […]