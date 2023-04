Marina Tauber, în sprijinul lui Ilan Șor: Verdictul de ieri e un motiv în plus să continuăm lupta 

18:30

Olesea Stamate, fruntaș al PAS, președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, a declarat, pe Facebook, că „în sfarsit un caz in care justitia a triumfat si in tara noastra! Șor – condamnat definitiv de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare!”, informează TRIBUNA. „Oriunde ar servi el detenția, in Israel sau […]