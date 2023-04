Ce urmează după condamnarea lui Ilan Șor și care au fost reacțiile politicienilor la decizia instanței

21:00

În următoarele săptămâni, tariful la gaz ar putea fi micșorat. Declarația a fost făcută de către președintele consiliului de administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul ediției din 6 aprilie a emisiunii „Puterea a patra" de la N4, notează newsmaker.md Acesta a precizat că în următoarea perioadă calculele vor fi transmise Agenției Naționale pentru Reglementare ...