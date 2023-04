Razboi in Ucraina, ziua 414. Contraofensiva ucraineana ar putea fi amanate pana in vara. Armata rusa continua ofensiva in Donetk - VIDEO

Razboi in Ucraina, ziua 414. Contraofensiva ucraineana ar putea fi amanate pana in vara. Armata rusa continua ofensiva in Donetk - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md