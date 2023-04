Președinta Maia Sandu a discutat cu câțiva reprezentanți ai comunității rome din Republica Moldova

12:50

Căutarea primului „țar al șobolanilor" din New York a luat sfârșit. Kathleen Corradi a fost angajată ca director pentru reducerea numărului de rozătoare din metropolă, relatează CNN. Corradi va coordona mai multe agenții ale orașului, cum ar fi Departamentele de Sănătate și Igienă, Parcuri și Recreere și Salubritate și va găsi „modalități inovatoare de a