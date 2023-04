Acordul dintre R. Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii, ratificat de Parlament. Care sunt beneficiile

10:40

Un document secret al serviciilor de informații americane obținut de The New York Times, aflat printre documentele care au apărut pe internet în ultimele zile, arată cum se pregătesc oficialii pentru situații neprevăzute, după un an de război din Ucraina. Scenariile, evaluate de Agenția de Informații pentru Apărare, includ moartea președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, scrie DIGI 24. Analiza Agenției de Informații a Apărării evidențiază patru scenarii „neprevăzute” și modul în care...