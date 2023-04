„Lipă de transparență”. Peste 100 de ONG-uri au semnat un apel, după ce concursul pentru funcția de director al ANRE a fost anulat

17:00

Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, cheamă moldovenii să devină inspectori de muncă. Potrivit oficialului, fiecare a patra persoană angajată nu are contract de muncă sau primește salariul în plic. „Munca nedeclarată este o realitate tristă a mediului economic din Republica Moldova. Fiecare a patra persoană angajată nu are contract de muncă sau primește […] The post VIDEO „Intră aici și activează-ți super-puterea”. Buzu cheamă moldovenii să devină inspectori de muncă appeared first on NewsMaker.