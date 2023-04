OPINIE: Sună foarte straniu că asemenea inițiative vin de la un om care a călcat în picioare tot ce ține de valorile europene

15:00

NEXTA 2022 a fost un an slab pentru mulţi dintre cei 2.640 de miliardari ai planetei – inclusiv pentru cei din vârful piramidei. Potrivit Forbes, cei mai bogaţi 25 de oameni din lume au o avere cumulată în total de 2,1 trilioane de dolari, în scădere cu 200 de miliarde de dolari faţă ultimul raport din […] The post TOP 25 Cei mai bogaţi oameni din lume în 2023 first appeared on NEXTA.