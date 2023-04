VIDEO/ Zelenski: Nu vor fi ruine în Ucraina. Va fi dovada înfrângerii complete a statului terorist 

07:00

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Lazarencu, susține că reforma administrativ-teritorială este puțin întârziată, însă autoritățile vor fi nevoie să o implementeze întrucât este o condiție pentru aderarea la UE. ”Am întârziat puțin cu această reformă, dar noi nu putem mult s-o ascundem și oricum vom fi nevoiți s-o facem, or înțeleg din ceea ce […] Articolul Deputat PAS: Vom fi nevoiți să implementăm reforma administrativ-teritorială, deoarece e o condiție pentru aderarea la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.