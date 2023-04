Start campanie de informare „NAȚIUNE DIGITALĂ”

15:00

Femeile din Republica Moldova și Ucraina vor beneficia de instruiri privind cunoașterea și utilizarea soluțiilor digitale guvernamentale dezvoltate în Republica Moldova. Acordul de colaborare încheiat astăzi, 28 martie 2023, între Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) și Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (AGE) are drept scop cooperarea între cele două părți în vederea susținerii femeilor și fetelor, refugiate din Ucraina, a celor ce au supraviețuit violenței de gen și celor expuse riscului din zonele rurale din Republica Moldova, interesate de angajare, dezvoltare profesională și antreprenorială în industria IT. Documentul semnat electronic de Olga Tumuruc, directoare AGE și Ana Chirița, directoare Proiecte Strategice, ATIC, prevede realizarea unor activități în comun în vederea abilitării femeilor refugiate din Ucraina și a celor din comunitatea locală cu cunoștințe și priceperi privind tehnici avansate de marketing, utilizarea mijloacelor digitale (e-servicii, e-comerț, marketing on-line), rețele sociale, rețele online, cercetare de piață eficientă, poziționarea afacerilor și metode de sporire a prezenței antreprenoriale pe rețelele sociale pentru a-și dezvolta mici afaceri și a obține profit. Obiective de colaborare pe care și le propun spre realizare cele două părți semnatare sunt: - dezvoltarea competențelor digitale ale femeilor din categoriile menționate; - susținerea femeilor în îmbrățișarea unor cariere TIC; - promovarea serviciilor publice digitale; - accelerarea creșterii gradului de utilizare a soluțiilor de guvernare electronică de către cetățenii și rezidenții Republicii Moldova; - consolidarea cunoștințelor beneficiarelor proiectului, ce le vor permite să genereze venituri în calitate de specialiste și/sau antreprenoare TIC; - susținerea digitalizării învățământului prin alinierea cu prioritățile Guvernului Republicii Moldova în promovarea STEM. Totodată, potrivit Acordului de colaborare, AGE și ATIC vor lucra împreună la realizarea unei serii de acțiuni ce se vor desfășura, în următoarea perioadă, cu suportul United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (organ subsidiar al Națiunilor Unite). - identificarea beneficiarilor în cel puțin cinci raioane din Republica Moldova; - organizarea de training-uri pentru cel puțin 200 de femei din Republica Moldova și Ucraina; - suport și asistență femeilor în obținerea unor locuri de muncă, inclusiv cursuri de formare a competențelor pentru munca online; - organizarea întrunirilor cu sectorul privat pentru crearea oportunităților de efectuare a stagiului de către femei în domeniul TIC; - organizarea evenimentelor de networking în identificarea soluțiilor pentru integrarea refugiaților în societate și exercitarea drepturilor lor; - implementarea programelor de sprijin pentru copiii refugiați, prin organizarea de cursuri extra-curriculare pe teme precum programarea și inteligența artificială, înființând totodată și Laboratoare Digitale care să ofere spații de studii cu profesori/oare bine instruiți/te și tehnologii moderne pentru copiii refugiați. Beneficiarii vor fi informați privind oportunitățile proiectului, inclusiv prin intermediul Platformei guvernamentale https://dopomoga.gov.md - o resursă informațională importantă pentru refugiații din Ucraina, aflați pe teritoriul Republicii Moldova.