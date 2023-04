Cum au decurs relațiile diplomatice ale R.Moldova cu Vestul și Estul într-un nou context geopolitic – Opiniile experților

23:20

La întâlnirea cu premierul Recean, administrațiile locale din raiomul Criuleni au vorbit despre aprovizionarea insuficientă cu apă și canalizare, transportul public învechit, deteriorarea drumului de acces în localități. Totodată, primarii au subliniat necesitatea atragerii investițiilor, dar și crearea unui parc industrial în regiune. O altă problemă ar fi lipsa inspectorilor fitosanitari, fapt ce îngreunează procesul ...