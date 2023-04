Părintele Petru din Nisporeni explică semnificaţia Săptămânii Patimilor (VIDEO)

19:00

Stabiliți pe teritoriul Republicii Moldova de peste jumătate de mileniu, romii sunt astăzi parte indisolubilă a societății noastre multiculturale și multietnice, menționează președinta țării, Maia Sandu, într-un mesaj de felicitare transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor. Șefa statului menționează că în aceste timpuri complicate în care trăim unitatea, generozitatea...